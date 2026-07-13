CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP ) mutlak butlan sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel 'in ekibinden Zeynel Emre, mahkemeye yeni bir başvuru yapacaklarını açıkladı.

Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirdi.

Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.