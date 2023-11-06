CHP’de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı.
Seçimlerde bin 366 delegeden, bin 277’si 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullandı.
Dün akşam saatlerinde başlayan oy verme işleminin ardından, bu sabah başlayan sayım işlemi de tamamlandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı.
KAZANAN İSİMLER BELLİ OLUYOR
Kadın ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından, seçimi kazanan tam liste belli olacak.
Seçim sonuçlarında Özgür Özel’in “anahtar listesi”nin delinip delinmeyeceği merak ediliyor.
PM seçiminden gelen ilk sonuçlara göre; Gökan Zeybek ve Özgür Karabat gibi İstanbul milletvekillerinin, en çok oyu aldığı görülüyor.
Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.
ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için dün oyunu kullandı.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.
Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.
Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin." dedi.
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