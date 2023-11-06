CHP’de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oluyor (9 isim Özgür Özel’in PM listesini deldi)

9 İSİM LİSTEYİ DELDİ



İlk sonuçlara göre; İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat en çok oyu aldı.



Oğuz Kaan Salıcı’nın hazırladığı listeden bazı isimlerin, Özgür Özel’in listesini delip delmeyeceği de merak ediliyordu.



Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Deniz Yavuzyılmaz, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saliha Barut’un, Özgür Özel’in hazırladığı “anahtar liste”yi deldiği görüldü.



Ancak Salıcı 363 oy alarak PM listesine giremedi.



Özgür Özel’in “anahtar liste”sinde bulunan Sezgin Tanrıkulu ise 406 oy aldı.



CHP’deki PM seçimlerinin net sonuçları, kadın ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından belli olacak.



Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

GÖZLER ŞİMDİ MYK’YA ÇEVRİLDİ: A TAKIMI'NDA KİMLER OLACAK?



CHP’de gözler şimdi partinin vitrinini oluşturacak Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) açıklanmasına çevrildi.



MYK’da yer alacak isimler, büyük oranda belli.



PM’ye, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanın giren, Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Selin Sayek Böke ile Prof. Dr. Volkan Demir’in ekonomiden sorumlu olarak MYK’da yer alması bekleniyor.



Öğretim üyesi, dış politika uzmanı İlhan Uzgel’in de MYK’da yer alması bekleniyor.



Bilim-teknolojide Andaç Pamuk, milli savunmada ise Yankı Bağcıoğlu’nun da listede yer alması bekleniyor.

