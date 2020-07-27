CHP'de Parti Meclisi yarışı

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.



Bilkent Odeon'daki CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 44 sandıkta süren oy verme işlemi 21.45'te tamamlandı.



Kurultayın ikinci gününde, ilk olarak Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) üyelerinin seçimi gerçekleşti.

Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i PM üyesi oldu.



Resmi olmayan sonuçlara göre; Yunus Emre (1021), Dr. Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780) ve Ayşe Eser Danışoğlu (756) BKSP kontenjanından PM üyesi oldu.



Sanatçı Onur Akın, 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle BKSP'ye giremedi.



PARTİ MECLİSİ İÇİN 222 ADAY



CHP'de Parti Meclisi adaylığı için 222, Yüksek Disiplin Kurulu adaylığı için de 47 isim başvurdu. 60 kişiden oluşan Parti Meclisi'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan seçiliyor.

Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek Parti Meclisi'ne gönderiyor. Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi de belli oldu. Listede mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tümü yer alıyor.