CHP'de parti örgütü için yeni model

Seçimin ardından parti vitrinini yenileyen ve parti örgütünü kendine bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi örgüt modelini de yenilemeye hazırlanıyor.



Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, eski milletvekilleri ve örgütü bilen isimleri yedi bölgeye örgütlerden sorumlu koordinatörler olarak atamayı planlıyor.



Bu koordinatörlerin başına ise eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un getirilmesi bekleniyor.



Özkoç, Parti Meclisi üyesi değil bu yüzden ''danışman'' sıfatıyla bu görevi üstlenebileceği belirtiliyor.



Örgüt koordinatörleri, yerel seçim sürecinde saha çalışmalarının koordinesini sağlamakla görevli olacak.



KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ



Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçimlerin ardından yaptığı üçüncü toplantının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.



Kılıçdaroğlu’nun davetiyle bu görüşmede İmamoğlu’nun değişim talebinin gerekçelerini ayrıntılı olarak anlattığı ifade edildi.



İmamoğlu’nun genel başkandan “değişimin öncülüğünü yapmasını" istediği, Kılıçdaroğlu’nun ise kongre süreçlerine işaret ederek, “sürece birlikte bakarız” mesajı verdiği belirtiliyor.



CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?



15 Ekim tarihine kadar ilçe ve il kongrelerini tamamlayacak olan CHP'de 38. Seçimli Olağan Kurultay'ın da kasım sonu ya da aralık başında gerçekleşmesi bekleniyor.



Kurultay'ın seçim sonrasına bırakılması tartışılsa da yasal zorunluluk nedeniyle bunun mümkün olmayacağı belirtiliyor.

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