CHP'de parti programı çalıştayı

Haber: Ahmet Örsoğlu



CHP'nin tüzük değişikliğine gittiği ve Program Çalıştayı gerçekleştirdiği 3 gün süren "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" sona erdi.



Parti programı çalıştayı ATO Congresium'da devam etti.



Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve delegeler katıldı.

HAZIRLIK AŞAMASINA DAHİL EDİLECEK



CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti programının temel ilkelerinde değişim olmayacağını söyledi.



Parti programlarını değiştirme sebeplerini anlatan Böke, programlarını, iktidar hedeflerine uygun olarak dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan yeni sorunlar, fırsatlar ve meseleler karşısında partilerinin tutumunu ve çözüm önerilerini yansıtacak bir içeriğe kavuşturma gerektiğini ifade etti.



Böke, "Yeni programımızın çağın dijitalleşmeye dayalı, metinlerin kısaldığı, iletişim çerçevesiyle uyumlu olacak şekilde çok daha yalın ve kolay okunur bir metin olmasını ve partimizin temel ilkelerini, Türkiye'nin temel sorunlarına bakışını, çözüm yaklaşımını ve iktidar stratejisini ortaya koymasını hedefliyoruz." dedi.



Parti programının yenilenmesi sürecinde partili uzmanların katkılarıyla yetinmeyeceklerini ifade eden Böke, "Türkiye İttifakı" seçmenlerini, üyeleri, örgütü, toplumsal muhalefeti, sivil toplum örgütlerini, halkın örgütlü ve örgütsüz kesimlerini programın hazırlık aşamasına dahil edeceklerini bildirdi.



CHP'li Böke, yürütecekleri 4 aşamayla, seçmenlerin beklentilerini, örgütün görüşlerini alacaklarını, uzmanlarla yürütülecek yuvarlak masa toplantıları ve bölgesel seminerlerle raporlar hazırlanacağını, elde edilen verilerin taslak metin haline getirileceğini ve bu metnin Kurultay'ın onayına sunulacağını anlattı.



"ÖNEMLİ KATKI YAPACAK"



Yeni parti programlarının, ilk seçimde iktidara gelmeyi hedefleyen partilerinin vizyonunu yansıtması ve iktidara giden yolu tarif etmesi gerektiğini kaydeden Böke, şu ifadeleri kullandı:



"Katılımcı bir yöntemle oluşturulmuş ve partimizin tüm vatandaşlarımız adına konuşmasına imkan verecek bir program metni seçmen desteğimizin artmasına da önemli bir katkıda bulunacaktır. Yeni program metni sadece partimizin oylarını artırmakla sınırlı bir vizyona dayanmayacaktır. Partimiz demokrasi fikri etrafında çok farklı toplum kesimlerini bir araya getirmiştir. Bu nedenle yeni program ülkemizdeki kutuplaşma iklimini aşma ve otoriter uygulamalar karşısında demokrasi birlikteliğini güçlendirme işlevini de yüklenecektir. Yeni programımız hem partimizin temel doğrultusunu yansıtacak hem de iktidara ulaşma hedefimize önemli bir katkı yapacaktır."



Böke, Türkiye İttifakı anlayışlarından aldıkları güçle, yeni programlarını hazırlayacaklarını dile getirerek, "Programda, ilke ve değerlerimizin çerçevesini çizdiği politika konuları hakkında hangi politika enstrümanlarını kullanacağımızı, partimizin nasıl bir Türkiye vizyonu olduğunu, dünyada ve Türkiye'de yaşanan değişimleri nasıl değerlendirdiğimizi ve onlara nasıl bir yön vereceğimizi, uygulayacağımız politikaların olası yan etkileri ve istenmeyen sonuçları karşısında hangi tedbirlere başvuracağımızı ortaya koyacağız." diye konuştu.

BÜTÜN KESİMLERİN FİKİRLERİ DİNLENECEK



Parti programı hazırlanırken bütün toplum kesimlerinin fikirlerini dinleyeceklerini kaydeden Böke, "Katılımcı bir şekilde hazırlanan ve herkesin katkıda bulunduğu bir program, parti içi kısır çekişmelerin de önüne geçecek ve üyelerimizin partiye bağlılığını güçlendirecektir. Partililer kariyer hesabıyla ya da kişisel çıkar beklentisiyle değil partimizin başarısı ve programının uygulanması için mücadele yürüteceklerdir." dedi.



Böke, sözlerin şöyle sonlandırdı:



"Mustafa Kemal Atatürk tarafından 13 Eylül 1920'de TBMM'ye sunulan Halkçılık Programı’nın verdiği ilhamla yeni programımıza Halkçılık Programı adını vereceğiz. Bu programda halkın sorunlarına yine halkın talepleri çerçevesinde çözüm önerileri sunacağız. Programımız halk için, halkla birlikte hazırlanacak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının gelecek vizyonunu oluşturacaktır. Örgütümüze ve tüm vatandaşlarımıza çağrımız Halkçılık Programına katkı vermeleri ve büyük değişimin parçaları olmalarıdır."