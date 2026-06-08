CHP'de salı gerilimi. Grup konuşmasını kim yapacak?

CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) grup toplantısı. 9 Haziran Salı günü Meclis'te kürsüye kimin çıkacağı merak konusu.

“KILIÇDAROĞLU GRUPTA KONUŞACAK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kurmayları, salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını belirtiyor.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun." dedi.

Sarı "Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda. Kurultay yapamıyor çünkü tedbir ve temyiz başvurusu var, karar kesinleşmedi." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu da 4 Haziran Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı çıkışında "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen bir gazeteciye, "Umarım, hep beraber." yanıtını vermişti.

ÖZEL KURMAYLARIYLA BİRARAYA GELİP, SON KARARINI VERECEK

Özgür Özel 'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü törenine katılması bekleniyordu.

Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi.

Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek, bu konuda son kararını vermesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Meclis Başkanlığı'nın CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, Genel Başkan'ın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti.

CHP'DE GÖZLER PARTİ MECLİSİ'NDE

CHP'de gözler bir yandan da perşembe toplanacak Parti Meclisi'nde.

Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor.

Parti Meclisi'nin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında.

Kılıçdaroğlu, PM öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.