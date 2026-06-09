CHP'de salı gerilimi. Meclis önünde arbede

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP 'de gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM ) çevrildi.

Partide bir süredir 9 Haziran'daki grup toplantısına kimin başkanlık edeceğine dair tartışmalar yaşanıyor, hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye kendisinin çıkacağını söylüyor.

Özgür Özel tarafı grup toplantılarının Grup Başkanlığı'nın yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise grubun genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı şekilde çalışması gerektiğini savunuyor ve grupta Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını belirtiyor.

Gergin başlaması beklenen toplantı öncesi partililer, Meclis 'in Dikmen kapısında beklemeye başladı. Zaman zaman partililer arasında itişmeler yaşandı.

NTV Muhabiri Özgür Aybaş, Meclis'te olağanüstü güvenlik toplantısının gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirterek manzarayı şöyle anlattı:

"Yoğun bir katılım olacak gibi gözüküyor ama bu katılıma TBMM'nin izin verip vermeyeceği net değil. Özgür Özel ekibi 4 bin 400 katılımcının olacağını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise 1400 kişilik bir liste sundu. Geçen haftaki toplantıya bin 200 kişi katılmıştı.

Gerçekten yoğun bir katılımdı, nefes alınamıyordu. Gece geç saatlere kadar olağanüstü güvenlik toplantısı yapıldı. Her an ziyaretçi yasağı da gelebilir.

Grup salonunun önündeyiz. Toplantı salonu şimdiden doldu desek yanlış olmaz. Özgür Özel ve ekibi geldi. Her milletvekili yanında üç kişiyle geldi."