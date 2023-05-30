CHP'de seçim analizi başlıyor | Meclis yönetimi cumartesi günü değişiyor

CHP'de seçim analizi sürüyor.

Parti yönetimi toplantılarında alınan oy oranı, izlenen strateji ve sonuca ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısında başta 5 parti ile yapılan ittifakın sonuçları olmak üzere kampanya sürecinin artıları ve eksileri masaya yatırılacak.

YOL HARİTASI PAYLAŞILACAK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendireceklerini ifade ederken "CHP, bundan sonraki yol haritasını paylaşacak." dedi.

Öte yandan "Hiç kimse söyle bir seyi beklemesin CHP'den hiçbir sey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin." diyen Özel, oy vermemiş seçmeni de anlamak gerektiğini sözlerine ekledi.

Özel, "Her sayfayı her satırı dikkatle okuyacağız." dedi.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

Partide seçim nedeniyle ertelenen 38. Olağan Kurultay ile ilgili takvimin de yönetim toplantılarında ele alınması bekleniyor.

Büyük kurultayın sonbaharda toplanması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun güven tazeleyerek 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçim hazırlıklarını sürdürmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da seçim sonrasına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi.

"Doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yüremeye devam edeceğiz." diye konuşan İmamoğlu, öğrenilmiş çaresizliğin kendi defterinde olmadığını söyledi.

CHP MECLİS YÖNETİMİ DEĞİŞİYOR

Seçimlerden sonra CHP Meclis yönetimi de değişecek.

Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığından Grup Başkanı seçilecek. Bu ismin, grup başkanvekili Özgür Özel olması bekleniyor.

Cumartesi günü yapılan toplantıda Grup Başkanvekilliği seçimi de gerçekleştirilecek.

