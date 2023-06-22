CHP'de seçim sonrası teşkilatla buluşma

İZMİR'DEN DE DEĞİŞİM ÇAĞRISI



CHP'deki değişim tartışmasına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.



bir mektup kaleme alan Soyer, "CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." dedi ve partisine de geniş kapsamlı bir "özeleştiri buluşması" yapılması çağrısında bulundu.



SARIGÜL'ÜN PARTİSİ CHP'YE KATILIYOR



CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de CHP içindeki değişim tartışmalarını değerlendird,.



Sarıgül, "CHP’yi derleyecek toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur.” dedi.



Sarıgül Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin de Cuma günü son toplantısını yapacağını ve CHP'ye katılacağını söyledi.

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