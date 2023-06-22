CHP'de seçim sonrası teşkilatla buluşma

Seçimlerinin ardından "değişim" tartışmasının yaşandığı Kurultay sürecinin de başlatıldığı CHP'de önemli bir toplantı yapıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk kez parti örgütü ile bir araya gelerek 81 il başkanı ile seçim sonuçlarını ve Kurultay sürecini ele aldı.
8 BUÇUK SAAT SÜRDÜ
İl başkanlarının tek tek söz aldığı toplantı yaklaşık 8 buçuk saat sürdü.
Toplantıya ilişkin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu başkanlığında illere ilişkin raporların değerlendirildiği verimli ve kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
İl başkanları toplantısına ilişkin ortak basın bildirisini bugün kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.
İZMİR'DEN DE DEĞİŞİM ÇAĞRISI
CHP'deki değişim tartışmasına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
bir mektup kaleme alan Soyer, "CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." dedi ve partisine de geniş kapsamlı bir "özeleştiri buluşması" yapılması çağrısında bulundu.
SARIGÜL'ÜN PARTİSİ CHP'YE KATILIYOR
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de CHP içindeki değişim tartışmalarını değerlendird,.
Sarıgül, "CHP’yi derleyecek toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur.” dedi.
Sarıgül Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin de Cuma günü son toplantısını yapacağını ve CHP'ye katılacağını söyledi.
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