CHP'de tahliye krizi. Genel merkez savaş alanına döndü, başsavcılık soruşturma başlattı
24.05.2026 23:21
Son Güncelleme: 24.05.2026 23:27
Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı.
CHP mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi, arbedede bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dir" dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze geleceği açıklandı.
"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde tarihi anlar yaşandı.
Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girdi. Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı.
Partililer polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıktı. Polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.
Arbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi.
GENEL MERKEZ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Arbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca Genel Merkezin camdan yapılmış ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu.
Emniyet güçleriyle partililer arasındaki arbede nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Özgür Özel, makam odasında kendisine ulaştırılan tebligatı yırttı.
ÖZGÜR ÖZEL TEBLİGATI YIRTTI
Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde Özel'in "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı yırttığı ve ardından "Koy masaya gelince okusun" dediği anlar yer aldı.
Özgür Özel, genel merkezden ayrıldıktan sonra TBMM'ye yürüdü.
ÖZEL: BUNDAN SONRA GENEL MERKEZİMİZ TBMM'DEDİR
Özel daha sonra genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürüdü. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." dedi.
Olaylar sonrası CHP Genel Merkezi'nin girişi.
KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ GENEL MERKEZE GELDİ
Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı millletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e geldi.
KILIÇDAROĞLU BAYRAM SONRASI GELECEK
CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası genel merkeze geleceğini açıkladı.
Öte yandan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı aracılığıyla mutlak butlan süreci sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.
Özgür Özel yürüyüşü sırasında bir TOMA'nın üzerine çıktı.
OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılığın açıklamasında, şu açıklamalara yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.05.26 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet,
kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında Görevli Memura Direnme, parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında Kasten Yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır"
CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ
İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.
İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.
YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.
Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.
GÜRSEL TEKİN: KURULTAY 7-8 AY SONRA OLABİLİR
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 içinde yapılabileceğini söylemişti.
ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.
CHP KURULTAYI SORUŞTURMASINDA 9 TUTUKLAMA
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanmıştı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.