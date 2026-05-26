CHP'de tahliye krizi. İçişleri Bakanı Çiftçi: Müdahale Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi müdahale ve olaya ilişkin konuştu.

Bakan Çiftçi, polis müdahalesinin devletin ya da güvenlik güçlerinin başlattığı bir süreç olmadığını belirtip, talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini ifade etti.

CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkez'i kendi iradeleriyle boşaltmaları için zaman tanındığını ancak sürecin sakinlikle geçmediğini belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, “CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.” dedi.

Bakan Çiftçi, “Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır." diyerek güvenlik güçlerinin bu ilkenin gereğini yerine getirdiğini de ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

“CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları; bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman tanındı. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı, yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.

Devlet kurumlarını siyasî tartışmaların ve parti içi gerilimlerin parçası hâline getirmeye yönelik yaklaşımlar demokratik siyaset kültürünün tahrip edilmesi amacına matuftur. Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.”

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.