CHP'de tahliye krizi sonrası Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası belli oldu
25.05.2026 18:38
Son Güncelleme: 25.05.2026 18:39
CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye krizinin ardından temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor.
CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken, Ankara'da gözler Cumartesi gününe çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP genel merkezine gidecek. 1 Haziran'da ise kritik Parti Meclisi'ni toplayacak. Kılıçdaroğlu'na MYK'da yer almayı teklif ettiği 2 isimden olumsuz yanıt geldi.
Türk siyasi tarihine geçen anların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde bugün sakinlik hakim.
Genel Merkez'de temizlik ve onarım çalışmaları dün geceden beri devam ediyor. Zarar gören yerler onarılıyor, bir yandan da temizlik çalışması yapılıyor.
Ayrıca Özgür Özel'in yırttığı mutlak butlan kararı da genel merkeze asıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI NASIL OLACAK?
Mahkeme kararı ile göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek.
Aynı gün partililerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, ayrıca bir "büyük halk buluşması" gerçekleştirerek bu etkinlikte konuşacak.
Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni ise 1 Haziran Pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek.
Kılıçdaroğlu ayrıca, siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu.
İKİ MİLLETVEKİLİNDEN KILIÇDAROĞLU'NUN MYK TEKLİFİNE RET
Kritik Parti Meclisi toplantı öncesinde, Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği 2 isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.
NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığına göre CHP Elazığ Milletvelili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş milletekili Ali Öztunç, genel başkan yardımcılığı teklifini reddetti.
Akbaş, "Bu iki isim de Kılıçdaroğlu ile yoğun temas içinde olan isimler. Gürsel Erol 44 yıl sonra CHP'den Elazığ'da milletvekili olarak seçilen bir isimdi. Ali Öztunç da Kahramanmaraş'ta CHP'den uzun yıllar sonra seçilen bir isimİkisi de şunu ifade ediyor, 'Bu süreçte böyle bir görevi kabul etmeyeceğiz'" dedi.
PARTİ MECLİSİ NEDEN KRİTİK?
Parti Meclisi toplantısı kritik bir önem taşıyor. Çünkü o toplantıya, PM'nin doğal üyesi olan Özgür Özel, Grup Başkanı sıfatıyla katılabilir. Parti Meclisi ayrıca, CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı.
Milletvekili, belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. Parti Meclisi, üyelerinin salt çoğunluğu ile olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor.
BAZI İSİMLER PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK
Yine 37. Olağan Kurultay'da secilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak.
Mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partililerle, haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partililer hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
Bazıları partiden ihraç edilecek bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak.
ÖZGÜRE ÖZEL'E YAKIN İSİMLER İHRAÇ EDİLEBİLİR
CHP Genel Merkezi'nden yayın yapan NTV Ankara Muhabiri Uğraş Bingöl, Özgür Özel'e yakın isimlerin ihraç edilebileceği yönünde iddialar olduğunu da söyledi. Bu isimler arasında Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır'ın bulunduğu öne sürülüyor. Ancak konuyla ilgili taraflardan resmi açıklama yok.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, dün tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.
Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.
Özel akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürümüş. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." demişti.
Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı millletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e gelmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ
İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.
İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.
YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.
Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.
GÜRSEL TEKİN: KURULTAY 7-8 AY SONRA OLABİLİR
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 içinde yapılabileceğini söylemişti.
ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.