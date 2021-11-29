CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi

CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak'a erteledi.

Haberler - DHA 29.11.2021 - 15:44

CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi

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SON DAKİKA HABERİ: CHP'den Tanju Özcan kararı

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı.

3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

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