CHP'de tartışmalar alevlendi: Son iki yılda neden üçüncü kurultay?

CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.

Parti yönetimi, mahkemeye de bu talebi iletmeyi planlıyor.

İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor.

Böyle bir karar çıksa bile, eski yönetimin karar kesinleşmeden partinin başına geçemeyeceği, temyiz aşamalarının beklenmek zorunda olduğu savunuluyor.

CHP 'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukukçu kurmayları, yöneticileri, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı alamayacağı ve mahkemenin davayı reddetmesi gerektiği görüşünde.

SÜREÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına hükmetmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.

Heyette yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Süren tartışmalarda, mahkemenin İstanbul İl kongresini iptaliyle, 15 Eylül'de çıkması beklenen CHP kongresine yönelik karar arasında bağlantı kuruluyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

Mahkeme ayrıca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler nedeniyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti.



İDDİALAR NELERDİ?

15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.

İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İl kongresinin iptal edildiği mahkeme kararında ise SGK kayıtlarına vurgu yapılmasıyla, CHP kongresine yönelik iddianamede de yine SGK kayıtlarına gönderme yapılması arasında benzerlik görülüyor, bu benzerlik üzerinden siyasi yorumlar yapılıyor.

Ayrıca mahkemenin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında oy kullanması tartışmayı alevlendiriyor.

