CHP'de tartışmalar alevlendi: Son iki yılda neden üçüncü kurultay?
CHP, son iki yılda üçüncü kez kurultay kararı aldı. Son kongrenin mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtiliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.
900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.
NEDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukukçu kurmayları, yöneticileri, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı alamayacağı ve mahkemenin davayı reddetmesi gerektiği görüşünde.
Böyle bir karar çıksa bile, eski yönetimin karar kesinleşmeden partinin başına geçemeyeceği, temyiz aşamalarının beklenmek zorunda olduğu savunuluyor.
İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor.
Parti yönetimi, mahkemeye de bu talebi iletmeyi planlıyor.
196 DELEGE NEDEN İMZACILAR ARASINDA YER ALMADI?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.
"Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.
CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.
SÜREÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?
CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına hükmetmişti.
İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.
Heyette yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.
Süren tartışmalarda, mahkemenin İstanbul İl kongresini iptaliyle, 15 Eylül'de çıkması beklenen CHP kongresine yönelik karar arasında bağlantı kuruluyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.
Mahkeme ayrıca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler nedeniyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti.
İDDİALAR NELERDİ?
15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.
İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.
İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
İl kongresinin iptal edildiği mahkeme kararında ise SGK kayıtlarına vurgu yapılmasıyla, CHP kongresine yönelik iddianamede de yine SGK kayıtlarına gönderme yapılması arasında benzerlik görülüyor, bu benzerlik üzerinden siyasi yorumlar yapılıyor.
Ayrıca mahkemenin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında oy kullanması tartışmayı alevlendiriyor.
CHP'NİN 38. KURULTAYI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.
İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.
Özel ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.
21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi olağanüstü kurultaya götüreceğini duyurmuştu.
6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.
CHP KURULTAY DAVASI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığına" ilişkin bir şikayet üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu gündemine almış ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" iddiasıla kurultayda yaşananlar hakkında soruşturma başlatmıştı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle, 38. Olağan Kurultay ile kayyum ihtimaline karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep ediliyordu.
- Etiketler :
- Haberler -
- CHP
- Özgür Özel
- Kemal Kılıçdaroğlu