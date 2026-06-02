Yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu: CHP Grup Toplantısı başladı, Özgür Özel kürsüde

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP ) mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışma sürüyor.

Partide haftalık grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Mahkeme kararıyla partideki görevine dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta TBMM 'de grup toplantısı gerçekleştirmeyeceklerini açıklamıştı . Grup Başkanı Özgür Özel ise Meclis grubunu, grup başkanı olarak toplayacağını söylemişti .

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün yaptığı açıklamada, "Usul belli. Vekiller talep ederse toplantı yapılır." demişti .

CHP'LİLER GRUP TOPLANTISI İÇİN SALONDA

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler bugün saat 13.30'a çevrildi. Grup toplantısı öncesinde CHP'li milletvekilleri salona giriş yapmaya başladı. Çok sayıda eski milletvekili de destek için salonda yer alıyor.

Meclis'ten son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Özgür Akbaş, "Dün yazışmalar yapıldı. TBMM Genel Sekreterliği'ne başvuruldu. Sekreterlik de bu sürecin gereğini yapmak üzere bugün grup salonunu açtı. Birazdan grup toplantısı gerçekleşecek. Kürsüye çıkacak isim de Grup Başkanı sıfatıyla Özgür Özel olacak." dedi.

Özel beraberindeki milletvekillerinin salona gelmesiyle toplantı başladı. Grup Başkanı Özel daha sonra konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıktı.

"OLMAMIZ GEREKEN YERDEYİZ"

"Partisine sahip çıkmak için koşup gelen değerli örgütümüz, tüm dostlarımız. Hepinizi selamlıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız." diyerek söze başlayan Özel, "Olmamız gereken yerde, olmamız gereken kürsüdeyiz." ifadelerini kullandı.

"Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta." ifadelerini kullanan Özgür Özel, "Son grup toplantımızdan sonra hem 19 Mayıs Bayramı'mızı, hem mübarek Kurban Bayramı'mızı, hem de bayramlarımızı zehir eden birtakım gelişmeleri hep birlikte yaşadık." diye konuştu.