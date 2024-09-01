CHP'de tüzük kurultayı hazırlığı: Özel Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

CHP'de tüzük kurultayı için hazırlıklar sürüyor.



İstanbul'da önerilerini almak için CHP'nin eski genel başkanları ile buluşan CHP lideri Özgür Özel bu kez CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.



Görüşmeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılması bekleniyor.



Görüşmede, tüzük değişikliği ve kurultay süreci gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.



PM TOPLANIYOR



Yeni haftyanın ilk gününde ise CHP'de iki önemli toplantı yapılacak. Önce parti meclisi toplanacak. PM üyeleri, milletvekillerine sunulan tüzük taslağını değerlendirecek.



Daha sonra ise tüzük komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.



Taslağa göre mevcut başkan aday gösterilemeyecek ancak kendi aday talep ederse aday olabilecek.

Parti üyelerinin seçme-seçilme hakkını kullanabilmeleri için en az bir yıl üye olma şartı aranacak.

GÜVENOYU ŞARTI



Tüzüğe göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreter seçimi için güvenoyu şartı aranacak. Genel başkan vekilliği için protokol şartı getirilecek.



Meclis grup başkanı ve başkanvekilleri Merkez Yönetim Kurulu'nda da yer alacak. Genel başkan tek başına parti etik kurulu üyelerini belirleyemeyecek. Parti genel başkanı, partiyi bağlayıcı demeçler verme ve bildiriler yayımlama yetkisini MYK içinden görevlendireceği kimselere de kullandırabilecek.

RESMİ AÇILIŞ 6 EYLÜL'DE

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü olan 4 Eylül'de Sivas'ta tüzük kurultayının sembolik açılışı yapılacak ardından kurultay Ankara’da ATO Congressium salonuna taşınacak.



Kurultayın resmi açılışı 6 Eylül’de olacak.



7-8 Eylül tarihlerinde ise parti programı değişikliğinin altyapısının hazırlanacağı çalıştaylar yapılacak ve kurultay, 9 Eylül’de sona erecek.

