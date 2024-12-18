CHP'de üç isme ihraç talebi

Eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki yardımcısı CHP'den ihraç yolunda.

MYK'da Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin raporu değerlendirildi.

İmar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk'ün ihraçları istendi.

Yerel seçimde aday gösterilmeyen Oktay’ın seçime iki gün kala, projenin genişlemesinin önünü açan, imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine 33 yapı ruhsatını iptal etmiş iptal etmiş, bir ve ikinci etap inşaat faaliyetlerini durdurmuş ve firmaya 60 milyon lira ceza kesmişti.