CHP'de üçlü zirve yarın: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya gelecek

Haber: Ahmet Örsoğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimleri geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya gelecek. Üçlü görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapılacak.



Özel Ankara'da Kent Konseyleri Platforum genel kurulunda soruları yanıtladı.

Görüşmeye ilişkin souya yanıt veren Özel, "Yarın Ekrem Bey, Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan'la da zaten görüşmüştük. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç hakkında hep beraber ne yapabiliriz diye konuşacağız. Ekrem ve Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez." dedi.



Yavaş'ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı da masada olacak.

"ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN AÇILIR"



Erken seçim çağrısı yapan Özel, "Bizim acilen emeklileri emekçileri işsizleri bu iktidardan kurtarmak için seçim sandığına ihtiyacımız var. Erken seçimin adayı da erken açıklanır. Derhal seçimin adayı derhal açıklanır. Mansur Bey'le konuştuk yarın da değerlendiririz Mansur Başkan çok kıymetli belediye başkanı, insanüstü gayretle yetişmeye çalışıyor." değerlenmesinde bulundu.



ERDOĞAN'IN "ŞAİBELİ KURULTAY" SÖZÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı seçimine yönelik "şaibe" çıkışına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "parti yönetimi yanıt vermeli yoksa sükut ikrardan gelir" açıklamasına tepki gösterdi.



Özel, "Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içine karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak, ben 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?" diye konuştu.

