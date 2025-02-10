CHP’de üçlü zirvenin ardından ikinci kritik toplantı bugün
Cumhurbaşkanı adayını üyelerinin oylarıyla belirleme kararı alan CHP’de bugün kritik bir toplantı var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isimleri adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün akşam Ankara’da bir araya geldi. Görüşme 2,5 saat sürdü ve Yavaş’ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alındı. Bu görüşmenin ardından CHP’de bugün bir kritik toplantı daha var. CHP Parti Meclisi, bugün aday seçimi için yol haritasını netleştirmek için toplanacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ismi CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la dün akşam bir araya geldi.
Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.
ANKARA’DA ÜÇLÜ ZİRVE
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın itirazı gündemdeyken, Özel, Yavaş ve İmamoğlu ile Başkent’te akşam yemeğinde bir araya geldi.
Üç ismin 2,5 saat süren görüşmesinde, Yavaş’ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alındı.
GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM
Görüşme sonrası CHP genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak.” ifadelerini kullandı.
İKİNCİ KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı.
Bugün saat 12.00’de başlayacak Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak.
Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.
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