CHP’de üçlü zirvenin ardından ikinci kritik toplantı bugün

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ismi CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la dün akşam bir araya geldi.



Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.



ANKARA’DA ÜÇLÜ ZİRVE



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın itirazı gündemdeyken, Özel, Yavaş ve İmamoğlu ile Başkent’te akşam yemeğinde bir araya geldi.



Üç ismin 2,5 saat süren görüşmesinde, Yavaş’ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alındı.