CHP'de yeni görevlendirme (Mehmet Ali Yüksel kimdir?)

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14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir görev ataması gerçekleşti.
"Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konulu çalışmaları yürütmek adına Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.
MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?
2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.
Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti.