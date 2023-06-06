CHP’de yeni MYK ilk kez toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

CHP’de yeni MYK ilk kez toplandı
CHP'nin MYK kadrosu belli oldu

CHP'nin MYK kadrosu belli oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Merkezinde bir araya gelen MYK, saat 13.00'te toplantıya başladı.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

CHP’de yeni MYK ilk kez toplandı - 1

YENİ MYK'DA KİMLER VAR?

Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:

1- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

2- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

3- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

4- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

5- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

6- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

7- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü

8- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

9- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

10- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

11- Semra Dinçer - Doğa Hakları

12- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme

13- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu

14- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri

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