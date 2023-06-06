CHP’de yeni MYK ilk kez toplandı

YENİ MYK'DA KİMLER VAR?



Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:



1- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler



2- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar



3- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler



4- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler



5- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri



6- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi



7- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü



8- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları



9- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri



10- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter



11- Semra Dinçer - Doğa Hakları



12- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme



13- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu



14- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri

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