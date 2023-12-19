CHP'de yerel seçim hazırlığı | Mersin, Adana, Hatay ve Aydın adayları bu hafta açıklanacak

CHP, Mersin, Adana, Hatay ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.



Partide bu hafta üst üste iki kritik toplantı yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) büyükşehirlerle ilgili memnuniyet anketleri en önemli gündem maddesi olacak.



Anketler ve tek tek adaylar üzerinde değerlendirmeler yapılması ve netleştirilecek adayların perşembe günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına sunulması planlanıyor.



MEMNUNİYET ANKETLERİ



Memnuniyet anketleri yüksek çıkan Mersin’de mevcut Başkan Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu ile devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Lütfü Savaş’ın yönettiği Hatay ile Zeydan Karalar’ın başkanlığını yaptığı Adana’da da her iki isimle yola devam edileceği belirtiliyor.



CHP'DE BÜYÜKERŞEN TEREDDÜTÜ



Bu hafta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanması bekleniyordu ancak yeniden adaylığını ilan eden Yılmaz Büyükerşen’in 86 yaşında olmasından dolayı CHP yönetiminde tereddüt yaşandığı belirtiliyor.



İzmir ile Antalya'da yapılan memnuniyet anketlerinde mevcut başkanların oy oranlarında bir miktar gerileme olduğu belirtiliyor. Aday açıklamasının ocak ayına kalabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

İLÇE ADAYLARI DA AÇIKLANACAK

CHP PM'de büyükşehirlerin yanı sıra 200'e yakın ilçe, belde adayının da açıklanması bekleniyor.



İstanbul ilçe adaylarının açıklanması için ise 27 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde bir toplantı yapılması planlanıyor.

