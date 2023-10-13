CHP'de yerel seçim mesaisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekilleri ile buluşmaya devam ediyor. Gündemde 31 Mart yerel seçimleri var.

CHP'de yerel seçim mesaisi

'de yerel seçim mesaisi devam ediyor.

3 gündür Genel Merkez'de süren toplantılarda CHP Genel Başkanı , milletvekillerinden seçim bölgelerine ilişkin son durum hakkında bilgi aldı.

Yerel seçime giderken atılması gereken adımlar değerlendirilirken bölgelerde hangi isimlerin öne çıktığı milletvekilleri ile istişare edildi.

Kılıçdaroğlu’nun "Hangi bölgelerde kimlerle seçime gidilebilir, bunları çalışmaya başlayalım" talimatı verdiği öğrenildi.

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