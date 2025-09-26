CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanıyor: Gürsel Tekin'in ihracı gündemde

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanıyor. Kurul Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş gibi isimlerin ihraç istemini ele alacak.

İstanbul İl Kongresinin iptal kararının ardından Gürsel Tekin çağrı heyeti başkanı olarak atanmasının ardından, Merkez Yönetim Kurulu, Tekin ve heyetinin "tedbirli olarak" ihracını istedi.

Tüzük gereği ihracı istenen isimlere savunma hakkı tanınacak.

Gürsel Tekin bu zamana kadar ne yazılı ne de sözlü bir savunma yapmadı.

Eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek de kesin istemi ile disipline sevk edilmişti.

