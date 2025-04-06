CHP'de 17 saatlik kurultay maratonu: Özel yeniden seçildi, anahtar listesi delegeden onay aldı

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CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. gecenin ilerleyen saatlerinde sona eren kurultay 17 saat sürdü. Kurultaydaki genel başkanlık seçimine Özgür Özel tek aday olarak girdi. Kurultay öncesinde Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı. Uysal, adaylıktan çekilirken, "Partimi yıpratmamak adına adaylığı sürdürmeyeceğim." açıklamasını yaptı. Aday olacağını söyleyen bir diğer isim Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı. Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, adaylık için yeterli imzaların karşılanamadığını bildirdi. Böylece Özel, kurultaydaki tek genel başkan adayı oldu.

Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ



Bin 276 delegenin oy kullandığı seçimde Özel, bin 171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.



Kurultay, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor

PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULÜ ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.



PM listesi için 181, YDK için de 51 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.



Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.



Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.



Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.



Bu isimlerin ardından sırasıyla; Gül Çiftci 794, Ensar Aytekin 787, Hikmet Erbilgin 786, Gamze Taşcıer 770, Ali Abbas Ertürk 769, Canan Taşer 764 ve Mahir Yüksel 760 oy aldı.



Mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu ise PM'de kendine yer buldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:



"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."

Özel, kurultayın açılışında konuştu

YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ



Resmi olmayan sonuçlara göre, Özgür Sağlam 742 ile YDK'de en çok oy alan isim oldu. Sağlam'ı, 736 oy ile Deniz Çakır ve 732 oy ile Turan Taşkın Özer izledi.



Sağlam, Çakır ve Özer'in yanı sıra YDK'nin 15 kişilik listesi şu isimlerden oluştu:



"İsmail Emre Telci (697), Esin Fatma Temel (695), Özkan Tice (652), Nurdan Yücal (696), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (669), Ayça Akpek Şenay (725), Ekincan Aksoy (623), Ali Balta (643), Süleyman Bülbül (723), Deniz Demiröz (660), Aysemin Gülmez (692), Remzi Kazmaz (577)."



12 KİŞİLİK BKSP LİSTESİNDEN 8 TERCİH YAPILDI



Kurultayda, 60 kişilik PM'nin BKSP listesinden seçilen üyeler de belirlendi.



Özgür Özel'in, 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:



"Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735), Berker Esen (731)"

Kurultaya eski genel başkanlar da katıldı

ÖZEL'İN LİSTESİ EKSİKSİZ PM'DE



Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Diğer listelerden hiçbir isim PM'ye girmeyi başaramadı.



İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.

Özel'in yanındaki koltuk, başlatılan soruşturmada tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı

AÇILIŞ KONUŞMASINDA HÜKÜMETE ELEŞTİRİLER



Kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kurultayda açılış konuşmasını yapan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek hükümete eleştirilerde bulundu.



"Silivri'de yatan yiğidim aslanım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba." diyerek sözlerine başlayan Özel, "Niye burdayız, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruz." dedi.



Özel, "Kamu gücünü kullarak, belediyeleri ve muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar." diye konuştu.



Temel amacın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek olduğunu iddia eden Özel, Bu saldırılara karşı, millet yasusacaktı ya da bu darbeye direnecekti. Teslim olmak yerine ayağa kalkmaya direnmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu