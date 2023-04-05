CHP'de aday listesi toplantısı

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacak.



Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

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