imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

CHP'de aday listesi toplantısı

CHP Parti Meclisi, 8 Nisan'da toplanacak. Toplantıda seçim hazırlıkları ve milletvekili aday listesi ele alınacak.

CHP'de aday listesi toplantısı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacak.

Alınan bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı saat 19.00'da yapılacak.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai

Haberi Görüntüle

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacak.

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...