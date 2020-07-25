CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez Genel Başkan seçildi

CHP’nin mart ayında yapılması planlanan ancak virüs nedeniyle ertelenen 37. Kurultayı bu hafta sonu yapılıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başlayan Kurultay'da, Divan Başkanlığına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak katıldığı Kurultay'da bin 251 oy alarak 6. kez Genel Başkan seçildi. Kullanılan bin 318 oyun 67'si ise geçersiz sayıldı.

Kılıçdaroğlu'nun rakipleri Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner aday olabilmek için gereken imzayı toplayamamıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Kurultay'da alınan her kararın yankısı büyük olacak. Hiçbir CHP'linin umutsızlığa kapılma hakkı yok. İkinci yüzyıla çağrı beyanamesini sunuyoruz. 31 Mart'ta ötesine geçtiğimiz duvarı yıkacağız. TBMM'nin yetkileri kısıtlandı, demokrasi yara aldı. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altında.

KURULTAY'DA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ



Kurultay için Ankara Bilkent'teki 4 bin kişilik açık konser ve etkinlik alanı seçildi. Delegeler çipli kartlarını okutarak alana girdi. Adaylar, delegeler ve belediye başkanları dışında kimse alanın içine alınmadı.



Kurultay için 2 şarkı hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye rap şarkısı eşliğinde çıkacağı belirtiliyor.



Aday olacaklarını açıklayan Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner verilen sürede yeterli imzayı toplayamadı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda tek aday oldu.

Pazar günü de 60 kişilik parti meclisi için seçim yapılacak.