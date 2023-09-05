CHP'den 100'üncü yıldönümüne 3 günlük kutlama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, "100. yıl etkinliklerimizi 8,9,10 Eylül olarak planladık. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler gerçekleştireceğiz." dedi.



Bankoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ve CHP'nin koparılamayacak ortak değerlerle birbirine bağlı olduğunu söyledi.



CHP'nin ilkeleri sayesinde tüm saldırılara rağmen gücünü ve güncelliğini korumaya devam ettiğini belirten Bankoğlu, CHP'nin en başta Atatürk'ün kendilerine emaneti olduğunu kaydetti.

"EN TEMEL GÖREV EMANETE SAHİP ÇIKMAK"



Bugün Cumhuriyeti ve kurucu değerleri hedef alanlara karşı en temel görevin bu emanete sahip çıkmak olduğunu dile getiren Bankoğlu, şöyle konuştu:



"Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Dünün zorluklarıyla büyüyen partimizin bugünün koşulları ve yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurmadan önce 1922 Aralık ayında şöyle demiştir; 'barıştan sonra, halkçılık esası üzerine dayanan ve halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurma niyetindeyim. Onun ortaya koyduğu ilkelerle çıktığımız yolda vatan toprağının kutsallığına, devlet kurumunun bekasına ve Türk milletinin kayıtsız, şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir."