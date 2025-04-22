CHP'den 23 Nisan kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı.

Karar partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.

Anamuhalefet partisi, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.

FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ TEPKİSİ

MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, hafta sonu gerçekleştirdikleri Filistin eylemine izin verilmemesini de tepki gösterdi.

Yücel, "Biz 'Özgür Filistin' sloganı atınca kanunsuz, siz atınca yasal öyle mi. 'Filistin'e özgürlük' demenin nesi kanunsuz? Filistin'e özgürlük istemek, soykırıma hayır demek hiçbir partinin tekelinde değildir, olamaz." diye konuştu.