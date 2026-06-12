CHP'den açıklama geldi. "Onu affettik diye bir şey yok"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararıyla göreve dönen eski CHP yönetimi, Özgür Özel döneminde alınan ihraç kararlarını iptal etti.

Bu isimler arasında “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevden alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 'ın da olup olmadığı tartışma konusu oldu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

- "Ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın tekrardan dosyalarını geçireceğiz. Özkan Yalım 28 Nisan 2026'da Silivri Cezaevinden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Bizim partimiz bu istifa dilekçesini 29.04'te Genel Sekreterlik kaydına almış. Yani arkadaşlarımız kararı verdiklerinde, kararımızsa bizim 2 Mayıs 2026'da karar verilmiş.

- Bizim arkadaşlarımız, Özkan Yalım'ı o dönemki arkadaşlarımız ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler. Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar."

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “arınma” mesajlarını işaret eden Polat, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur Özkan Yalım konusu." diye konuştu.

“ETKİN PİŞMANLIK” İFADESİ, "MUTLAK BUTLAN" DAVASINI HIZLANDIRMIŞTI

Yalım, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandıktan iki ay sonra “etkin pişmanlık" hükümleri uyarınca ifadeler vermiş, Özgür Özel ve ona yakın isimler hakkında pek çok iddia ileri sürmüştü.

Özellikle ilk ifadesinde Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 Kurultayı'na geniş yer ayırmış, masraflar için o dönem Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini iddia etmişti.

Bu paranın bir kısmını siyasetçinin evinin bahçesine bıraktığını, bir kısmını da yakın arkadaşı aracılığıyla ulaştırdığını savunan Yalım'ın iddiaları arasında Özel’in kazanması için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer almıştı.

Bu sözler “mutlak butlan ” davasını da hızlandırmıştı.

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

KARARDA NELER VARDI?

Mahkeme kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi.

CEZA DAVASI DA VAR

“Mutlak butlan” davasına ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı ve iddianame 3 Haziran 2025'te kabul edildi.

Bu iddianamede “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “sanık” olarak yer alıyor.

Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmedi. Bunu "Partimi adliyede tartıştırmam" sözleriyle açıkladı.

Mahkeme, son olarak İstanbul'da Rıza Akpolat'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının iddianamesini kurultay davasının dosyasına eklemişti.

Ankara'daki mahkeme, bu davanın "fiili ve hukuki irtibat" gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasıyla birleştirilmesini istiyor.

12 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'na muhalefet suçlarından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor.