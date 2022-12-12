CHP'den Adalet Bakanlığı'na protesto yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası için Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ: 'İKİ YILDIR BU MESELEYİ BİLİYORUZ' DİYORLAR

Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, hem Adalet Bakanlığı'na hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tepki gösterdi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aile Bakanı açıklama yapıyor 'İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' diyor. İki yıldır biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız?

''SİSTEMATİK BİR TECAVÜZ VAR''

Sistematik bir tecavüz var siz bunu iki yıldır biliyorsunuz gıkınız bile çıkmıyor. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz.

''EVLADIMIZIN SESİ OLMAK İÇİN GELDİM''

Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın zaten ne yağptını kimse bilmiyor. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Savcılar hangi gerekçe ile bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Buraya bu evladımızın sesi olmak için adalet için geldim.

''BU HAKSIZLIĞA DAYANAMIYORUM''

Bu haksızlığa dayanamıyorum. Adalet istiyoruz bu ülkede. Devletin kurumlarının çalışması lazım önündeki tek engel bu siyasi otoritedir.''



''6 YAŞINDA GELİN'' SKANDALI



6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran kızın durumu Türkiye'nin en önemli gündem maddesi oldu.

2002 yılında 6 yaşında iken babası tarafından 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilen H.K.G., daha sonra yıllarca tecavüze uğradığını iddia etti.

İddiaya göre, Hiranur isimli bir vakfın yöneticisi olan baba, kızın evliliğini sürdürmesini sağladı.

Kızın suç duyurusu sonrası savcılığın hazırladığı iddianame ve dava dosyasına giren fotoğraflar, vahim bir durumu gözler önüne serdi.

Kabul edilen iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Olay, Türkiye'nin tepkisini çeken, bakanlığın kıza destek için davaya müdahil olduğu ve tüm kesimlerden siyasileri ayağa kaldırdı.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Grubu'nun olağanüstü toplantısı saat 09.00'da TBMM'de başladı ve kısa sürdü.



Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinin ilk haftasının değerlendirildiği ve ikinci haftanın planlandığı öğrenildi.