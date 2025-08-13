CHP’den AK Parti’ye geçeceği iddiasıyla gündemde: Özlem Çerçioğlu kimdir?

CHP 'den seçimlere katılarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Özlem Çerçioğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Siyasi kulislerde CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir? ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR ? 11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Çerçioğlu, ilkokuldan liseye kadar tüm eğitimini burada tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun olan Çerçioğlu, ardından yurtdışında çeşitli projelerde yer aldı. Özellikle güçlü sosyal ilişkileri ve toplumsal çalışmalarıyla tanınarak Türk topluluklarında aktif görevler üstlendi, özel sektörde de deneyim kazandı. Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve kadın haklarının güçlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. SİYASİ HAYATI VE YAŞAMI 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden siyasete adım atan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönemlerde Aydın Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Mecliste İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yer aldı. Ayrıca CHP Parti Meclisi üyeliği görevini de üstlendi.

AYDIN'IN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU



2009’da Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, 2014’te kentin büyükşehir statüsü kazanmasıyla Aydın’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde de bu görevini sürdürdü. Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen Çerçioğlu, evli ve iki çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.



AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİASI



Siyasi kulislerde konuşulan iddialar doğrulanmış değil ancak Özlem Çerçioğlu’nun hangi adımı atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.



ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ



CHP’li Özlem Çerçioğlu, 2 Ağustos’ta ortaya atılan iddialar üzerine kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştı:



"Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Bugüne kadar partime nasıl bağlı kaldıysam, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluma devam edeceğim. Bu tür söylentiler sadece kamuoyunu yanıltmaya yönelik dedikodulardır. Ne dün ne bugün ne de yarın başka bir partiye geçmem söz konusu değildir."