CHP'den Akdeniz Belediyesi'ne operasyona tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Partili Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek "Antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi." dedi.

CHP'den Akdeniz Belediyesi'ne operasyona tepki

Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak hükümeti eleştiren Yücel, şu ifadelere yer verdi:

Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında

Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında

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"Antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Demokrasiden, sandıktan, millet iradesinden bu kadar korkan bir anlayış bu ülkeyi yönetemez. Bu millet ilk seçimde size kırmızı kartı gösterecek."

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