CHP'den Akdeniz Belediyesi'ne operasyona tepki
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Partili Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek "Antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi." dedi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Partili Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yaparak hükümeti eleştiren Yücel, şu ifadelere yer verdi:
"Antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Demokrasiden, sandıktan, millet iradesinden bu kadar korkan bir anlayış bu ülkeyi yönetemez. Bu millet ilk seçimde size kırmızı kartı gösterecek."
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