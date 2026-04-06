CHP'den ara seçim için destek arayışı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından ara seçim formülünü devreye sokan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, destek arayışına çıktı.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatipoğulları ve Tuncay Bakırhan'ı ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmede ara seçim formülünün yanı sıra İran savaşının Türkiye ekonomisine doğrudan etkilerinin görüşüldüğü öğrenildi.

Terörsüz Türkiye konusu da bu görüşmede ele alındı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulması ve kayyum uygulamasının kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

KURTULMUŞ'TAN RANDEVU İSTEYECEK

Görüşmenin ardından basın açıklaması düzenleyen Özel, siyasi parti turundan sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu isteyeceğini ve tüm bu konuları görüşeceğini dile getirdi.

Özel, Kurtulmuş'un inisiyatif alarak bu konular hakkında adım atmasını isteyeceğini ifade etti. Ayrıca CHP lideri, CHP'nin bir saldırı altında olduğunu da sözlerine ekleyip siyasi partilerden destek istedi.

ARA SEÇİM

CHP, iktidarı seçime götürmek adına ara seçim formülünü devreye sokmak istiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 592 milletvekili bulunuyor. 8 milletvekili koltuğu ise boş. Ara seçim için 22 istifa gerekiyor. Ancak 22 milletvekilinin istifası için de Meclis'ten onay gerekiyor. Bu aşamada AK Parti ve MHP, 22 milletvekilinin 21'inin istifasına onay verip, birinin istifasına onay vermemesi durumunda ara seçim süreci tıkanacak ve CHP'li milletvekilleri istifa etmiş olacak.

"FORMÜLÜN AYAKLARI YERE BASMIYOR"

Özel, perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu görüşecek. Dervişoğlu, CHP'nin ara seçim çağrısına ilişkin "Formülün ayakları yere basmıyor." demişti.