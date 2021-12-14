CHP'den asgari ücret önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Aile Destekleri Sigortası' tanıtım toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, asgari ücretteki artışın dolar bazında olması gerektiğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 14.12.2021 - 20:21

CHP'den asgari ücret önerisi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul'da düzenlediği 'Aile Destekleri Sigortası' tanıtım toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada CHP iktidarında uygulanacak dediği yeni bir model anlattı.

"Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır" diyen Kılıçdaroğlu bu modelle, evde çocuk bakarken primleri devlet tarafından ödenen kadınların emekli olabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde asgari ücret konusu vardı. Kılıçdaroğlu, "2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuru 384 dolar. Diyorlar ya şaha kalktı, büyüdü, herkesin durumu çok iyi. Yine asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirasını versinler" dedi.

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