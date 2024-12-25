CHP'den asgari ücret tepkisi: Cumartesi günü miting yapılacak

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplandı.



Bu toplantının ardından kapalı grup toplantısı da yapıldı.



Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, alınan kararları açıkladı.



CHP, 28 Aralık Cumartesi günü Ankara’daki Tandoğan Meydanı’nda asgari ücret mitingi yapma kararı aldı.



Taşçıer, CHP’li milletvekillerinin gruplar halinde asgari ücretli işçilerle buluşacağını da söyledi.



CHP lideri Özgür Özel ise bugün Ankara’daki Yenişehir Pazarı’nda vatandaş ve işçilerle görüşecek.



Özel saat 16.00’da ise Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’le görüşecek.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRDİLER"



Özel, asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup, bu rakamın alelacele gerçekleştirilen komisyon toplantısıyla belirlendiğini söyleyerek tepki göstermişti.

2024 yılı ocak ayından beri en az 7 bin lira eriyen asgari ücrete 5 bin lira zam yapıldığını hatırlatan Özel, "Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler." ifadesini kullanmıştı.



Toplantıya katılmayan Türk-İş heyetini de tebrik eden Özel, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet etmişti.