CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun hafta sonu eski eşi ile yaptığı telefonun görüşmesinin görüntüleri sosyal medyada yayımlanmıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.