CHP'den AYM'ye elektronik ticaret başvurusu
CHP, elektronik ticarette aracı hizmet sağlayıcılara lisans ücreti düzenlemesini de getiren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
İptali istenen kanun 30 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.
CHP adına iptal başvurusunu Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı. Günaydın, "Düzenleme, küresel ölçekte e-ticaret yapan firmalara, yerel ve ulusal ölçekte çalışan firmalarımız aleyhine 60 ila 70 milyar lira düzeyinde daha az ticaret lisansı ücreti ödeme durumu getiriyor" dedi.
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