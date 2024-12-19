CHP'den AYM'ye elektronik ticaret başvurusu

İptali istenen kanun 30 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.



CHP adına iptal başvurusunu Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı. Günaydın, "Düzenleme, küresel ölçekte e-ticaret yapan firmalara, yerel ve ulusal ölçekte çalışan firmalarımız aleyhine 60 ila 70 milyar lira düzeyinde daha az ticaret lisansı ücreti ödeme durumu getiriyor" dedi.