CHP'den "başörtüsü" teklifi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'ye başörtüsüyle ilgili bir yasa teklifi sunacaklarını duyurdu. Teklifle "başörtüsünü tartışma konusunu olmaktan çıkaracaklarını" belirten Kılıçdaroğlu, "CHP Grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır" dedi.

CHP'den "başörtüsü" teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , Büyük Millet Meclisi'ne başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, yasa düzenlemesiyle başörtüsünü tartışma konusu olmaktan çıkaracaklarını söyledi.

lideri, "Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içerisinde bir kanunu çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız.  Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır" diye konuştu. 

NTV'nin edindiği bilgilere göre, yasa teklifi üç maddeden oluşacak.Teklifle, Devlet Memurları Kanunu'nda düzenleme gerçekleşecek. Kanuna, başörtüsü takmak isteyenlere serbestlik veren bir madde eklenecek.

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