Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtüsünü anayasa ile çözelim' teklifine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' çağrısı üzerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi.

Parti Grup Başkanvekili, ''Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak'' dedi ve CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yaratttığını söyledi.

Özel, ''Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok'' açıklamasında da bulundu.

''OLACAĞI BUYDU, DÜRÜST DEĞİL BUNLAR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının çıkışında CHP'den gelen 'hayır' yanıtına ilişkin konuştu. Erdoğan, ''Olacağı buydu, dürüst değil bunlar'' dedi.

ERDOĞAN'IN ANAYASA ÇAĞRISI

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki göstermişti.

Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını açıklayan Erdoğan, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.

