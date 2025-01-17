CHP'den bazı yasa ve kararnamelerin iptali istemiyle AYM'ye başvuru

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.



İki yasa ve üç Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için AYM'ye başvurduklarını ifade eden Günaydın, "Burada gördüğünüz gibi CHP, neredeyse haftada ya da 10 günde bir TBMM'den anayasaya aykırı kanunlar geçirildikçe mahkemenin önüne geliyor ve Türkiye'nin anayasal düzenini, vatandaşın da hukuki güvenliğini korumak için gerekli hukuki çalışmaları yerine getiriyor." diye konuştu.