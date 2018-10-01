CHP, Mart 2019'daki yerel seçimlerde "belde ittifakı" statejisini izleyecek.

Açıklama, hafta sonu yapılan Abant kampının ardından gazetecilere konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dan geldi.

Yerel seçim stratejisi formülünü "beldenin ittifakı" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, seçmenin tümüne hitap eden adaylar üzerinde duracaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Yerel yönetimlerde siyasal partilerden çok belediye başkanı adayının kimliği, birikimi, sorunları çözme kapasitesi gibi unsurlar öne çıkar. Seçmen aday olan kişiye göre oy verir. Her partiden seçmen gelip adayı beğeniyorsa, 'bu bizim kentimizi güzelleştirir, sorunları çözer' deyip oyunu kullanır. Buna ittifak denir mi denmez mi bilmiyorum ama bunu tanımlamak gerekirse ‘beldenin ittifakı’ denebilir." şeklinde konuştu.

ADAY ÇIKARMAMA

Yerel seçimde ittifak yapıp, herhangi bir ilde aday çıkarmamayı doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Değişik siyasi partilerin genel başkanları zaman zaman dile getiriyorlar. Onu ben biraz seçim kaybetme korkusunun getirdiği söylem olarak görüyorum. ‘Oturalım siyasi partiler olarak ittifak yapalım, ben aday göstermeyeyim, sen aday göster’ gibi bir arayış, yerel yönetimlerde doğru bir arayış değil. Yereldeki insanlara saygısızlıktır bu."

CHP lideri, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi büyükşehirlerle ilgili özel bir çalışma yürüttüklerini de söyledi.