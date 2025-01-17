CHP'den Beşiktaş Belediyesi önünde protesto

CHP yönetimi ve belediye başkanları, Rıza Akpolat'a destek olmak için Beşiktaş Belediyesi önünde buluştu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklamaların haksız olduğunu savundu.

CHP'den Beşiktaş Belediyesi önünde protesto

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı.

Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan 'li grup, slogan atarak karara tepki gösterdi.

"BÜYÜK MÜCADELEYİ BAŞLATIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı konuşmada tutuklamaların haksız olduğunu savundu.

Demokrasiye sahip çıkmaya geldiklerini dile getiren Çelik "Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik örgütlerimizle, kadın örgütlerimizle burada olacağız. Genel başkan yardımcılarımız burada. Halkın belediyesinden ayrılmayacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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