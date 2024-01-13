CHP'den bildiri yayımlandı: "Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacak"

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısının ele alındığı toplantının ardından bildiri yayımlandı.

"Şehitlerimizin yasını tutuyor, terörü lanetliyoruz" başlığıyla yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Ülke olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri ile yine kahrolduk. 22-23 Aralık 2023 geceleri PKK terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan 12 evladımızın acısı milletimizin yüreğinde çok tazeyken, bir başka saldırıda 9 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaktır."

