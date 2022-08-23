CHP'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına yanıt

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemesinin ardından CHP'den bir açıklama geldi.

Haberler 23.08.2022 - 10:05

CHP'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına yanıt

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adaylığı konusunda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yaptığı açıklamalar üzerinde CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan bir açıklama geldi. 

Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılarak "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir'' dedi.

Öztrak, ''Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Cumhuriyeti'nin 13. hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak" şeklinde konuştu.

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''MANSUR YAVAŞ İLE İLGİLİ BİR AĞIRLIK VAR''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin soruları yanıtlayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP liderinin bu zamana kadar 'aday olacağım' demediğinin altını çizdi. 

Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun gündemdeki adaylık algısına müsaade etmesinin normal olduğunu söyledi ve ''Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

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