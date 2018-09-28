CHP’de il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için aday belirleme hazırlıklarının Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yayınlayacağı seçim takvimi beklenmeden başlatılması talimatı verildi.

Aday başvurularının 1 Ekim’de başlayıp 19 Ekim’e kadar süreceği belirtildi.

Genel Sekreter Akif Hamzaçebi ile Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı imzasıyla il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, il ve ilçe başkanlarının 12 Ekim’e kadar istifa etmeleri gerektiği anımsatıldı. Aday adayı olacak veya aday gösterilecek kamu görevlilerinin bu koşulların dışında olduğu bildirildi.

Genelgede ilk kez, belediye başkan aday adaylarının kendileri ile ilgili belgelere ek olarak, aday oldukları yöreye ait sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir yazıyı da başvuru dosyalarına eklemeleri istendi.

Genelgede aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi. Büyükşehir belediyeleri için 10 bin TL, nüfusu 100 bin ve üzeri il ve ilçe için 7 bin 500 TL, nüfusu 50-100 bin arası olan il, ilçe ve belde için 5 bin TL alınacak. Genelgede kadın ve gençlerden bedelin yarısının alınacağı, engellilerden, şehit yakınları ve gazilerden ise ücret alınmayacağı vurgulandı.