CHP'den cumhurbaşkanı adaylık süreci için karar: Kılıçdaroğlu'na yetki verildi

Toplantılar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.



Parti Meclisi'nde, depremle ilgili gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık çalışmaları ele alındı.

KILIÇDAROĞLU'NA YETKİ

Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarıyla bir bildiri yayımlandı.



Bildiride, "Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir." denildi.

CHP Parti Meclisi'nden de benzer şekilde yetki verilmesi bekleniyor.