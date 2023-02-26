CHP'den cumhurbaşkanı adaylık süreci için karar: Kılıçdaroğlu'na yetki verildi

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi ve grup toplantıları gerçekleştirildi. CHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanlığı seçimi için karar alma noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi. Kılıçdaroğlu, parti adına karar alabilecek.

CHP'den cumhurbaşkanı adaylık süreci için karar: Kılıçdaroğlu'na yetki verildi

, deprem nedeniyle ertelenen seçim gündemli Parti Meclisi toplantısını bugün yaptı.

CHP'de önce grup toplantısı yapıldı, ardından Parti Meclisi bir araya geldi.

CHP'den cumhurbaşkanı adaylık süreci için karar: Kılıçdaroğlu'na yetki verildi - 1

Toplantılar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Parti Meclisi'nde, depremle ilgili gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık çalışmaları ele alındı.

KILIÇDAROĞLU'NA YETKİ

Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarıyla bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir." denildi.

CHP Parti Meclisi'nden de benzer şekilde yetki verilmesi bekleniyor.

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