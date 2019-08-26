CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantı devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklama yaptı.



Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''(HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınması) Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duymak zorundadır. Milletimiz sandıkta kendi kaderine sahip çıkmıştır. Saray yönetimini uzunca bir süredir aşındırdığı uluslararası itibarımızı milletimiz onarmış ayağa kaldırmıştır. Sarayın kibirlisi anlaşılan millet iradesinden ders almamıştır. Adli makamlar nezdinde bu başkanların kamu hizmetine girmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Cumhuriyet savcıları iddianamaleri hazırlar gereken kovuşturmayı mahkeme yapar. Bu karar hukuki değil siyasidir diyoruz. 1946'dan bu yana milletimiz yöneticilerini seçimle belirliyor. Sandıktan çıkana hep beraber saygı göstermek zorundayız. Demokrasilerde sandık namustur. Bizim için sandığa sahip çıkmak demokrasiye sahip çıkmaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ

Beyefendi hayatında tatil yapmamış. Ayıptır yazıktır günahtır. Darbeyi eniştesinden öğrenen bir cumhurbaşkanı olur mu? Bugün de yine Sayın Erdoğan hızını alamamış bizleri Misak-ı Milli'yi bilmemekle suçlamış. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında tek toprak parçası olan Süleyman Şah Türbesi'ni sırtlayıp sınırımıza kaçıran ecdadın kemiklerini sızlatanların bugün Misak-ı Milli'yi bizlere hatırlatmasına sevinelim mi yoksa üzülelim mi? Millet ne söylesek inanır zannediyorlar. Milletin aklıyla da hafızasıyla da alay ediyorlar. Bu ne yaman bir kibirdir?''