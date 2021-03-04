CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'ye ve Millet İttifakı'na sert eleştiriler yönelterek "Türkiye'nin geleceğinde CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz'' ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP yönetimine ve belediyelerine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

''CHP, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNDE OLACAK"

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ve CHP'li belediyelere yönelik eleştirileri ile ilgili, "Tıkır tıkır çalışan belediyelerimizi Erdoğan ya hazmedecek ya hazmedecek. Devletin yapamadığını yapan belediyelerimizin başarılarını kıskanmamalı, teşekkür etmelidir. Teşekküründen vazgeçtik, Sinoplu Diyojen'in söylediği gibi gölge etme başka ihsan istemeyiz. AK Parti'nin yarattığı karanlık Türkiye'de CHP olmayacak. CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye hakaret etmesini istediğini vurgulayan Altay, "Ağzına ne geliyorsa söylesin. Testinin içinde ne varsa o boşalır" sözlerini sarf etti.



Vatandaşın son İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağını çektiğini öne süren Altay, "Belli ki Erdoğan'ın kulağının acısı hala geçmemiş. Ayrıca AK Parti'den geçtiğimiz aylarda ikiz doğumun sancısı da hala dinmemiş" diye konuştu.

''MİLLET İTTİFAKI'NI SARSMAYA ERDOĞAN'IN GÜCÜ YETMEZ''

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı için yaptığı "Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar" sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Millet İttifakı'na yönelik toplum nezdindeki güven, itimat ve teveccüh belli ki Erdoğan'ı çıldırtmaya devam ediyor. O çıldırdıkça devlete ve millete kötülük ve fenalık yapıyor. Bunun için de üzülüyoruz. Millet İttifakı'nı sarsmaya Erdoğan'ın gücü yetmez" dedi.